Курс Bitcoin продолжает расти

Рекорд был зафиксирован 30 ноября, вечером. Ряд аналитиков утверждает, что многие инвесторы и бизнес-лидеры всерьез обсуждают возможность перехода и использования криптовалюты во всем мире. Среди них, миллиардер Уоррен Баффет, Саудовский принц Аль-Валид бин Талал и соучредитель PayPal Питер Тиль.

В то же время, некоторые страны юго-восточной и восточной Азии, такие как Китай, запретила торговлю криптовалютой на бирже, а также проведение любых финансовых переводов или покупок с помощью виртуальной валюты.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей криптовалютной биржи ICO.