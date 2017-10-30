Гройсман рассказал, когда ожидать экономического прорыва Украины

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Какой я вижу Украину через 5 лет? Отвечаю просто: за этот период мы способны осуществить экономический прорыв и улучшить показатели развития по всем направлениям жизнедеятельности страны", - отметил премьер.

По его словам, в первую очередь результатом реального роста экономики станут не статистические показатели, а улучшение демографии.

Напоследок глава правительства отметил, что ожидает улучшения уже через пять лет, перспективы в учебе, работе, самореализации, рождении детей не где-то на чужбине, а на родине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины ожидает рост валового продукты на два процента до конца 2017 года. Об этом передает пресс-служба ведомства. Благоприятный рост произойдет из-за улучшения экономического климата страны. Основным источником для подъема ВВП остается потребительское потребление, повышение заработных плат и пенсий, изменения настроений населения, а также уровня кредитование частных предприятий.