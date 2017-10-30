Госдолг Украины вырос на 470 миллионов долларов

На конец месяца долг Украины составляет 2 043,3 миллиарда гривен или 77,03 миллиардов долларов. Как сообщает Министерство финансов Украины, месяцем назад госдолг составлял 1 958,37 миллиардов гривен. Таким образом, за месяц долг государства вырос на 470 миллионов долларов.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,35 миллиардов долларов и составляет на сегодняшний день 38,65 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 миллиардов гривен и составил на сегодня 699,72 миллиардов гривен или 26,38 миллиардов долларов, - сообщили в украинском финансовом ведомстве.

Там также отметили, что гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 миллиардов гривен, или 12 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный государственный прямой и гарантированный государством долг Украины в августе 2017 года возрос на 0,66% и составил 76,56 миллиардов долларов.