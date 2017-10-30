12:32 30.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".

Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне

Вместе с тем рейтинг краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "B-", краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне "B".

Такие данные пресс-служба агентства обнародовала в ночь на 28 октября. Согласно сообщению, прогноз по рейтингам "стабильный".

Вместе с тем, как и в предыдущем рейтинговом отчете, обнародованном в мае, Fitch отмечает слабую внешнюю ликвидность Украины, высокий уровень государственного долга, структурные проблем и недостаточное развитие институтов.

В релизе также отмечено, что Украина имеет скоринговый балл, эквивалентный рейтингу "CCC" по шкале долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина в течение следующих пяти лет способна совершить экономический прорыв и улучшить таким образом демографическую динамику.


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