Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-"

Вместе с тем рейтинг краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "B-", краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне "B".

Такие данные пресс-служба агентства обнародовала в ночь на 28 октября. Согласно сообщению, прогноз по рейтингам "стабильный".

Вместе с тем, как и в предыдущем рейтинговом отчете, обнародованном в мае, Fitch отмечает слабую внешнюю ликвидность Украины, высокий уровень государственного долга, структурные проблем и недостаточное развитие институтов.

В релизе также отмечено, что Украина имеет скоринговый балл, эквивалентный рейтингу "CCC" по шкале долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина в течение следующих пяти лет способна совершить экономический прорыв и улучшить таким образом демографическую динамику.