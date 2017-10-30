ФБР заподозрила Манафорта в отмывании денег для Януковича

Их общая сумма составила около трех миллионов долларов. Переводы были осуществлены в 2012-2013 годах, а деньги проходили через офшорные счета и попадали в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает Buzzfeed, на эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать возможную помощь Манафорта режиму бывшего президента Украины Виктора Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину.

При этом впервые денежные переводы были замечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными, поскольку Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают десять тысяч долларов США за один день.

Таким образом, источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в американских долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи также обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Люксембурге в четверг, 19 октября, Европейский суд подтвердил законность замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.