ФБР заподозрила Манафорта в отмывании денег для Януковича

Федеральное разведывательное бюро США, изучая денежные переводы от компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на американские счета, обнаружило 13 подозрительных переводов.
Их общая сумма составила около трех миллионов долларов. Переводы были осуществлены в 2012-2013 годах, а деньги проходили через офшорные счета и попадали в Соединенные Штаты Америки.
Как сообщает Buzzfeed, на эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать возможную помощь Манафорта режиму бывшего президента Украины Виктора Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину.
При этом впервые денежные переводы были замечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными, поскольку Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают десять тысяч долларов США за один день.
Таким образом, источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в американских долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.
Следователи также обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Люксембурге в четверг, 19 октября, Европейский суд подтвердил законность замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.