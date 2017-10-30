Доллара в обменниках в понедельник набрал две копейки

Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 26,93 гривен, а евро можно купить по 31,48 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,45-26,77, продажи 26,78 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6734, продажи - 26,9248 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,15, продажи - 31,30-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8847, продажи - 31,4803 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,400-4,540, продажи - 4,580-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,988, продажи - 4,669 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины пятницу, 27 октября 2017 года, наличный доллар повысился на четыре копейки. Наличные евро потерял 16 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,90 гривен, а евро можно былокупить по 31,66 гривен.