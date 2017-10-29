05:00 29.10.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Хорватия будут сотрудничать в сфере инвестиций

Глава украинского государства Петр Порошенко уже подписал закон про ратификацию межправительственного соглашения с Хорватией.

Украина и Хорватия будут сотрудничать в сфере инвестиций

Так, было подписано соглашение про сотрудничество в области защиты инвестиций. Об этом недавно данные распространила пресс-служба Президента Украины. Порошенко подписал закон про ратификацию дополнительного протокола между двумя правительствами про внесение изменений в соглашение с Хорватией про содействие взаимной защите инвестиций.

Документ этот предусматривает предоставление инвесторам двух стран режима максимального инвестиционного благоприятствования. В то же время, закон содержит заявление украинской стороны относительно неприменения положений Соглашения на временно оккупированных украинских территориях.

Как сообщал "УРА-Информ", за законопроект №0149 "О ратификации Дополнительного протокола между Правительством Украины и Правительством Республики Хорватия о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Хорватия о содействии и взаимной защите инвестиций" отдали свои голоса 238 народных депутатов.


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