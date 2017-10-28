07:30 28.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177507:mysnichenko

Украина экспортировала 13,5 миллиона тонн зерновых

Больше всего среди всех зерновых Украина экспортировала именно пшеницу.

Украина экспортировала 13,5 миллиона тонн зерновых

С самого начала нынешнего маркетингового года наша страна экспортировала примерно 13,5 миллиона тонн зерновых. Эти данные ранее распространила Госслужба Украины по безопасности пищевых продуктов.

Согласно этому сообщению – речь идет в основном про восемь миллионов тонн пшеницы (в т.ч. продовольственной 4,5 миллиона тонн, а также фуражной 3,5 миллиона тонн), а также ячменя - 3,5 миллиона тонн, кукурузы - 1,6 миллиона тонн. В прошлом МГ за такой же период  экспортировано 14,4 миллиона тонн зерновых.

Как сообщал УРА-Информ, к 11-му октября 2017 г. Украина экспортировала 11,7 миллиона тонн зерна.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив