Украина экспортировала 13,5 миллиона тонн зерновых

С самого начала нынешнего маркетингового года наша страна экспортировала примерно 13,5 миллиона тонн зерновых. Эти данные ранее распространила Госслужба Украины по безопасности пищевых продуктов.

Согласно этому сообщению – речь идет в основном про восемь миллионов тонн пшеницы (в т.ч. продовольственной 4,5 миллиона тонн, а также фуражной 3,5 миллиона тонн), а также ячменя - 3,5 миллиона тонн, кукурузы - 1,6 миллиона тонн. В прошлом МГ за такой же период экспортировано 14,4 миллиона тонн зерновых.

Как сообщал УРА-Информ, к 11-му октября 2017 г. Украина экспортировала 11,7 миллиона тонн зерна.