13:20 28.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оснований для роста тарифов на тепло нет, - Насалик

Теплопотери в сетях на данный момент составляют 60 и больше процентов.

Оснований для роста тарифов на тепло нет, - Насалик

Так, украинский министр энергетики Игорь Насалик отметил, что никаких финансовых оснований для роста тарифов на тепло в стране сейчас нет. Такое заявление министр сделал в эфире одного из телеканалов.

По словам министра - сейчас финансовых оснований для повышения тарифов на тепло просто нет. Другое же дело, что органы местного самоуправления должны обязательно отрегулировать систему, потому что потери в сетях - 60 и больше процентов. Это – основная проблема, куда теряют тепло – подчеркнул Насалик.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман подчеркивал, что причин для роста в Украине стоимости коммунальных услуг нет.


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