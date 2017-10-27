14:57 27.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыли партии угля из США и ЮАР

В Одесской области в морской торговый порт Южный прибыло две партии энергетического угля из ЮАР и США в объеме 155 тыс. тонн.

В Украину прибыли партии угля из США и ЮАР

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия Морской торговый порт Южный.

Известно, что Балкер был разгружен за три дня, а на энергетические предприятия было отправлено около 200 вагонов топлива.

При этом второе судно Navious Galileo планируется разгрузить в ближайшие дни. Общий объем поставки составляет 155 тыс. тонн. С начала года, порт Южный принял почти 700 тыс. тонн импортного угля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине к первому октября 2017 г. запасы каменного угля были на уровне - 2,749 миллиона тонн. Это - примерно на 33,3% меньше, чем было к такой же дате 2016 года – не учитывая данные по временно оккупированным территориям АРК, а также части зоны АТО. 


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