13:38 27.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине выросла средняя зарплата

Реальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года увеличилась на 17,3 процента, по сравнению с августом 2017 года – на 1,3 процента.

В Украине выросла средняя зарплата

Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу, 27 октября.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской области.

Таким образом - в результате проведенной с указанными лицами работы, 12,3 тыс. работодателей повысили уровень заработной платы.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 34,1% и 21,9% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 11423 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 5731 грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", военным, которые на данный момент проходят службу в зоне АТО на востоке, повысили минимальную зарплату. Таким образом - минимальная зарплата украинских силовиков, которые проходят в зоне АТО службу, начиная с сентября будет составлять 17 тысяч гривен.


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