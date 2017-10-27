В Украине выросла средняя зарплата

Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу, 27 октября.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской области.

Таким образом - в результате проведенной с указанными лицами работы, 12,3 тыс. работодателей повысили уровень заработной платы.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 34,1% и 21,9% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 11423 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 5731 грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", военным, которые на данный момент проходят службу в зоне АТО на востоке, повысили минимальную зарплату. Таким образом - минимальная зарплата украинских силовиков, которые проходят в зоне АТО службу, начиная с сентября будет составлять 17 тысяч гривен.