17:31 27.10.2017 | Экономика | Новости
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В Польше ограничат торговлю по воскресеньям

Парламентский комитет Польши по вопросам социальной политики одобрил законопроект, ограничивающий работу по воскресеньям.

В Польше ограничат торговлю по воскресеньям

Данный проект перевели во второе чтение – отметили в Business Insider. В указанном законопроекте предусмотрено, что торговля будет позволена во второе воскресенье и в четвертое каждый месяц, а также в два последних воскресенья накануне Рождества.

Данный проект также расширит местный каталог торговых точек, которым позволят торговать в воскресенье. Если законопроект Сеймом будет принят, то новые правила вступят в законную силу с января 2018 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине выросли объемы розничной торговли.


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