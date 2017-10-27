В Польше ограничат торговлю по воскресеньям

Данный проект перевели во второе чтение – отметили в Business Insider. В указанном законопроекте предусмотрено, что торговля будет позволена во второе воскресенье и в четвертое каждый месяц, а также в два последних воскресенья накануне Рождества.

Данный проект также расширит местный каталог торговых точек, которым позволят торговать в воскресенье. Если законопроект Сеймом будет принят, то новые правила вступят в законную силу с января 2018 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине выросли объемы розничной торговли.