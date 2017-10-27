15:37 27.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Харькове появится зоопарк за 1,4 миллиарда гривен

Смета инвестпроекта по созданию зоопарка в Харькове - 1,4 миллиарда гривен. 

В Харькове появится зоопарк за 1,4 миллиарда гривен

Такие данные распространил вице-премьер Украины, министр строительства и ЖКХ Г. Зубко – в рамках совещания по вопросам прохождения отопительного сезона. Согласно его словам – сметная стоимость зоопарка в Харькове – 1,4 миллиарда гривен. Но перед внедрением таких проектов еще нужно решить проблемы жизнеобеспечения.

Уже состоялась сессия и приняли решение – выделить 130 миллионов гривен. Эти деньги будут перечислять – когда понадобится, возможно, уже в ноябре – отметил Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. столичный зоопарк пополнился несколькими альпаками.


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