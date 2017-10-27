Уоррен Баффет предупредил об опасности биткоина

Об этом сообщает Marketwatch. В частности 87-летний миллиардер считает, что биткоин – это "настоящий пузырь". В то же время внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера не впечатляют. По его мнению, в мире невозможно оценить биткоин, поскольку он не является активом, производящим ценность.

Также Баффет скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет. "Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается", - добавил миллиардер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость первой цифровой валюты обновила исторический максимум. Таким образом, она преодолела барьер в 5000 долларов. При этом в Coinmarketcap также скзано, что капитализация первой.