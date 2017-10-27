09:58 27.10.2017 | Экономика | Новости
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Уоррен Баффет предупредил об опасности биткоина

Один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет пополнил список знаменитостей, которые в последнее время соревнуются друг с другом в критике криптовалют. 

Уоррен Баффет предупредил об опасности биткоина

Об этом сообщает Marketwatch. В частности 87-летний миллиардер считает, что биткоин – это "настоящий пузырь". В то же время внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера не впечатляют. По его мнению, в мире невозможно оценить биткоин, поскольку он не является активом, производящим ценность.

Также Баффет скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет.  "Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается", - добавил миллиардер. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость  первой цифровой валюты обновила исторический максимум. Таким образом, она преодолела барьер в 5000 долларов. При этом в Coinmarketcap также скзано, что капитализация первой. 


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