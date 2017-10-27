Украина живет без российского газа уже 700 дней

По состоянию на утро пятницы, 27 октября, украинская страна не импортирует голубое топливо из Российской Федерации уже 700 дней. Таким образом, вместо российского газа Украина продолжает покупать топливо из Европы по реверсивной схеме.
Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
"Украина не импортирует газ из России уже 700 дней", - говорится в сообщении.
Также в компании "Укртрансгаз" отметили, что в этот период из стран Евросоюза было импортировано 22,7 миллиардов кубов газа. К примеру, чуть больше чем за полгода в 2017 Киев увеличил импорт газа по реверсу из ЕС на 95,8% в сравнении с прошлогодичным периодом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", работники налоговой милиции провели изъятие партии нелегально импортированного сжиженного газа. Так, был изъят сжиженный газ на четыре миллиона гривен