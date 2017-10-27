Украина живет без российского газа уже 700 дней

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

"Украина не импортирует газ из России уже 700 дней", - говорится в сообщении.

Также в компании "Укртрансгаз" отметили, что в этот период из стран Евросоюза было импортировано 22,7 миллиардов кубов газа. К примеру, чуть больше чем за полгода в 2017 Киев увеличил импорт газа по реверсу из ЕС на 95,8% в сравнении с прошлогодичным периодом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", работники налоговой милиции провели изъятие партии нелегально импортированного сжиженного газа. Так, был изъят сжиженный газ на четыре миллиона гривен