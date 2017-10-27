12:58 27.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина подписала с ЕС многомиллионные договора - ФОТО

Вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина подписала с Европейским союзом две сделки на общую сумму около 90 млн евро.

Украина подписала с ЕС многомиллионные договора - ФОТО

Такое заявление министр Украины сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кубива, украинское государство подписало два соглашения с ЕС на общую сумму 89,5 млн долларов для реализации системных реформ.

"Важно, что эта помощь оказывается со стороны ЕС в соответствии с приоритетами правительства и согласно плану мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в среду одобрило правительство", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Европейский союз готовится к пересмотру документов, определяющих план реформ в странах-партнерах, включая Украину. По словам комиссара, пока готовится просмотр Повестки дня ассоциации - двустороннего документа, который определяет план реформ для выполнения Соглашения об ассоциации - для Украины, Грузии и Молдовы.


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