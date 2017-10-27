Цена нефти Brent превысила 59 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 07:58 27 октября цена барреля нефти Brent находится на уровне 59,37 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,62 доллара за баррель, потеряв 0,04%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.