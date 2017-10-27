09:18 27.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent превысила 59 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 27 октября 2017 года, составляет более 59 долларов за баррель.

Цена нефти Brent превысила 59 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 07:58 27 октября цена барреля нефти Brent находится на уровне 59,37 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,62 доллара за баррель, потеряв 0,04%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.


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