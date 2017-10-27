Порошенко надеется, что депутаты до конца года примут закон о приватизации

Глава государства заверил их, что именно сейчас "правильное время и место для инвестирования". Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи Порошенко, в частности рассказал инвесторам о реформах, которые проводятся в Украине.

Он напомнил, что украинский парламент уже принят образовательную, судебную, пенсионную и медицинскую реформы и выразил надежду, что до конца года парламент поддержит инициативу по приватизации, которая будет проходить прозрачно и "с высоким уровнем доверия".

По словам президента, за последние три года правительству удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост. В стране очищена банковская система, созданы антикоррупционные институты и реформирован энергетический сектор, - отметил Порошенко.

Напомним, инвесторы Horizon Capital представляют государственные учреждения, международные финансовые учреждения, пенсионные фонды, семейные бюро и инвесторов. Их общий капитал превышает 350 миллиардов долларов.

Western NIS Enterprise Fund был первым донором системы электронных закупок Prozorro и профинансировал Украинскую академию лидерства, где сейчас обучается около 200 студентов со всей Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 27 июня 2017 года, глава украинского государства Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении уменьшения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".