НБУ в пятницу опустил гривну к доллару

100 долл - 2682,6619 грн;

100 евро - 3152,9325 грн;

10 российских рублей - 4,6442 грн.

При этом регулятор установил на 27 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1098.603950;

Серебро - 14.636562;

Платина - 790.046098;

Палладий - 839.208346.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 26 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2677,0046 грн;

100 евро - 3154,8499 грн;

10 российских рублей - 4,6464 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.