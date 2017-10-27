НБУ в пятницу опустил гривну к доллару

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2682,6619 грн;
100 евро - 3152,9325 грн;
10 российских рублей - 4,6442 грн.
При этом регулятор установил на 27 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1098.603950;
Серебро - 14.636562;
Платина - 790.046098;
Палладий - 839.208346.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 26 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2677,0046 грн;
100 евро - 3154,8499 грн;
10 российских рублей - 4,6464 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.
Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.
Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.