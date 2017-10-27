Наличный доллар в пятницу повысился до 26,90 гривен

Наличные евро потерял 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 31,66 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10-26,80, продажи 26,78 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6567, продажи - 26,9066 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,35, продажи - 31,30-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1014, продажи - 31,6540 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,570, продажи - 4,580-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,050, продажи - 4,689 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 26 октября 2017 года, наличный доллар повысился на три копейки. Наличный евро повысился на 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,86 гривен, а евро можно было купить по 31,82 гривен за евро.