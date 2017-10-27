Как новости влияют на котировки Форекс – группы и новостные блоки

В своей работе трейдеры используют различные торговые стратегии. Большую популярность получили торговые системы, построенные с учетом новостных факторов. Как новости влияют на котировки Форекс, нужно знать всем пользователям, чтобы учитывать эти показатели при выборе торговой тактики.

Основные группы новостей

Поскольку рынок Форекс работает по принципам свободной торговли, на формирование цен могут влиять самые разные факторы, включая глобальные макроэкономические показатели. Все новости, имеющие непосредственное отношение к Форекс котировкам, можно разделить на несколько обширных групп:

- Самые важные мировые новости. Сюда относятся события, способный вызвать резкий взлет/падение курсов валют и стоимости других торгуемых на рынке активов. Речь идет о государственных дефолтах, природных катастрофах, "обвале" валютных курсов. Как новости влияют на котировки Форекс? Жестко и недолго. Поэтому трейдерам необходимо быстро открыть позиции на торговой платформе metatrader 5 в краткосрочной перспективе и закрыть их до отката цен.

- Просто важные новости. Это прогнозируемые события в области экономики, политики, промышленности. Данные новости являются ожидаемыми, поэтому корреляцию цен гарантируют, но на вполне приемлемом уровне. Индексы инфляции, безработицы, роста потребительских цен, валютной девальвации прогнозируют экономические аналитики. Задача трейдера – проводить постоянный мониторинг новостей, чтобы вовремя среагировать на колебания цен.

- События умеренного воздействия. Способствуют незначительному изменению цен на рынке, но при этом крайне редко разворачивают тренд в противоположном направлении. Новости такого характера могут укрепить позиции тренда или незначительно ослабить его коридор.

Отслеживание (мониторинг) и оценка новостных блоков – важное задание трейдера, которым не стоит пренебрегать. От правильного анализа степени воздействия новости на изменение котировок зависит обоснованность принятия конкретного решения. К примеру, при самых важных событиях, вполне реален обвал котировок – нужно закрыть позиции до разворота тренда. При важных экономических событиях стоит открывать позиции в долгосрочной перспективе. "Умеренные" новости практически не влияют на котировки, поэтому не стоит паниковать.

Сила новостного воздействия

Стоимость валют, биржевых активов, драгоценных металлов и сырья формируется стихийно. В этом и состоит привлекательность международной финансовой среды Форекс. Одно событие может воздействовать на то, как новости влияют на котировки Форекс, длительно, а другое будет иметь непродолжительный эффект. Влияние новостей на цены торгуемых активов по интенсивности воздействия:

- Событие может удерживать курс в одном направлении продолжительное время с плавным и постепенным изменением котировок – от дней до месяцев.

- Резкое воздействие событий на биржевые котировки – скачки и падения курсов. К таким поворотам тренда приводят прогнозы крупнейших финансовых организаций, политиков, центробанков.

- Отдельно на котировки влияют события, которые происходят в стране, выступающей эмитентом валюты на Форекс рынке. В условиях современной экономики курсы обмена валют являются прогнозируемыми, служат средством манипуляции монетарной системой в государствах.

Некоторые валютные пары практически не зависят от новостей, поскольку относятся к стабильным и надежным валютам – доллары, евро, фунты, франки, йены. Стабильность экономики государств-эмитентов гарантирует поддержание курса валюты на одном уровне. На изменение котировок на рынке Форекс сильно влияют политические события, новости о крупных инвестиционных проектах и внешнеторговых сделках. Это необходимо учитывать в работе трейдера.