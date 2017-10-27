Греция получила очередной транш

Об этом передает пресс-служба ESM.

Правительство Греции дополучит денежную помощь, которая была утверждена еще седьмого июля 2017 года. Сумма будет выплачена за счет погашения греками прошлой задолженности.

По словам управляющего директора ESM Клауса Релинга, задолженность Афин перед фондом постепенно начинает снижаться, так как страна превзошла установленный план, что демонстрирует рост экономики государства. Очевидно, что Греция скоро сможет получить вторую часть транша 40,2 млрд евро из общего объема помощи для страны до 86 млрд евро.

Планируется выполнить план до августа 2018 года.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине очередного транша до конца лета.