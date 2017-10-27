Еврокомиссия инвестирует дополнительные средства в область верховенства права

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив и председатель группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер.

По его словам Украине необходимо два-три года качественной интенсивной работы для проведения реформ в сфере права. Комиссия выделит средств на сумму в 52 млн евро для принятия определенных законов, которые помогут трансформировать реформы в области права.

Программа пойдет на улучшение качества работы судебной реформы, в частности системы правосудия, исполнение судебных решений, улучшение доступа к системе правосудия, государственных реестров и введения санкций.

Напомним, что в МВФ также рассматривают возможность предоставления Украине очередного транша.

Как сообщалось в " УРА-Информ", украинский Нацбанк ждет поступления следующего транша от МВФ - в первом квартале 2018 году.