Ахметов по прежнему остается самым богатым украинцем

Список составлен изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital. Так, согласно рейтингу ТОП-100 богатейших украинцев, на первом месте находится единственный акционер крупнейшего украинского холдинга СКМ Ринат Ахметов. Его состояние за год выросло на 68% и составило 6,9 миллиардов долларов.

На втором месте владелец EastOne Виктор Пинчук, которые имеет активы в размере 1,4 миллиарда. Его состояние за год увеличилось на 13%. Такое же состояние у члена совета директоров горнорудной компании Ferrexpo, народного депутата Константина Жеваго, но оно выросло за год на 209%.

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок", владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский владеет 1,2 миллиардов долларов, сумев увеличить свое состояние за год на 113%.

Вместе с тем нынешний президент Украины Петр Порошенко, главным активом которого является кондитерская корпорация Roshen, занял только пятое место в рейтинге. Его состояние за год увеличилось на 7% и на сегодняшний день составляет один миллиард долларов.

На шестом и седьмом месте в этом году оказались партнеры по группе "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые потеряли за год 11% и 9% активов соответственно.

Состояние выехавшего из Украины и пребывающего в Австрии Дмитрия Фирташа, владельца Group DF, оценивается в 746 миллионов при росте в 14%.

Основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк стал богаче на 10% и располагает активами на сумму 693 миллиолнов долларов, а совладельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия" Галина и Александр Гереги увеличили свое состояние на 5% и теперь их прибыль составляет 688 миллионов гривен. Они замыкают ТОП-10 богатейших украинцев.

Вместе с тем городской голова Киева Виталий Кличко и его брат Владимир разместились на 60 месте 75 миллионами долларов и ростом на 17% в год.

На 96-месте расположился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который имеет состояние 38 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский бизнесмен Ринат Ахметов в этом году потерял место в рейтинге 500 миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.