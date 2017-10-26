Вашингтон введет ограничения на импорт украинской стали

Украина дополнила список стран-поставщиков сталелитейной промышленности вместе с Испанией, Турцией, Италией, Южной Кореей, ЮАР и Великобританией. Ежегодно Украина проводит поставки стали в США на сумму 55 млн долларов.

Процент пошлин будет варьироваться от трех до ста и более, в зависимости от страны и компании поставщика. Такие меры руководство Белого Дома решило принять в связи с защитой интересов собственных предпринимателей и сталелитейных производителей, а это такие компании - Gerdau Ameristeel, Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Мексика ограничила импорт украинских труб.