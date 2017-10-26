13:22 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вашингтон введет ограничения на импорт украинской стали

Соединенные штаты вводят антидемпинговые меры на поставки украинской стали. Об этом передает издание Deutsche Welle.

Вашингтон введет ограничения на импорт украинской стали

Украина дополнила список стран-поставщиков сталелитейной промышленности вместе с Испанией, Турцией, Италией, Южной Кореей, ЮАР и Великобританией. Ежегодно Украина проводит поставки стали в США на сумму 55 млн долларов.

Процент пошлин будет варьироваться от трех до ста и более, в зависимости от страны и компании поставщика. Такие меры руководство Белого Дома решило принять в связи с защитой интересов собственных предпринимателей и сталелитейных производителей, а это такие компании - Gerdau Ameristeel, Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Мексика ограничила импорт украинских труб.


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