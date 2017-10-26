В Украину в ноябре прибудет техническая миссия МВФ

Однако по итогам принятия проекта Госбюджета Украины на 2018 г. Такие данные передал 26-го октября в процессе брифинга и.о. главы Нацбанка Яков Смолий. Согласно его словам – в ноябре Украина ждет миссию Фонда. Приезд миссии будет иметь отношение к анализу госбюджета 2018 года. Этого можно будет ждать сразу по итогам изучения в парламенте госбюджета – после первого чтения. Также Смолий отметил, что в нашу страну приедет часть членов технической миссии Фонда.

Как сообщал УРА-Информ, очередной транш от Валютного фонда Украина ожидает уже в начале 2018-го года – сообщали также в НБУ.