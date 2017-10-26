В Украине увеличился импорт свинины

Сообщается, что более половины мяса свинины Украина возит из Польши - 54 процента, из Литвы - 33 процента. Одновременно сократился импорт замороженной говядины сократился на 13 процентов, а с основных стран ЕС на почти 16 процентов.

Основные 60 процентов импорта делятся между тремя странами союза: Германия - импорт составляет 30 процентов, Нидерланды - 21 процент и Дания - 16 процентов.

Ситуация с покупной мяса птицы аналогичная. За 2017 год Украине купила птицы на сумму 32 млн долларов, в основном из Венгрии и Германии.

Напомним, что на фоне эпидемии АЧС, в Украине значительно сократилось поголовье свиней.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в период с январе по август текущего года импорт товаров превысил экспорт на три с половиной млрд долларов.