06:00 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине уменьшились запасы угля

В Украине к первому октября 2017 г. запасы каменного угля были на уровне - 2,749 миллиона тонн.

В Украине уменьшились запасы угля

Это - примерно на 33,3% меньше, чем было к такой же дате 2016 года – не учитывая данные по временно оккупированным территориям АРК, а также части зоны АТО. Об этом речь идет в предоставленной информации Госслужбы статистики страны. Согласно данным этого ведомства – к началу октября 2017 г. на складах ТЭЦ запасы угля были на уровне 2,749 миллиона тонн, а это - на 13,6 процента меньше, чем было еще на начало сентября 2017 г. Или – на 33 процента меньше – если сравнивать с октябрем 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину за 2017 г. из ЮАР уже осуществлено пять поставок угля.


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