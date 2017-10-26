В Украине уменьшились запасы угля

Это - примерно на 33,3% меньше, чем было к такой же дате 2016 года – не учитывая данные по временно оккупированным территориям АРК, а также части зоны АТО. Об этом речь идет в предоставленной информации Госслужбы статистики страны. Согласно данным этого ведомства – к началу октября 2017 г. на складах ТЭЦ запасы угля были на уровне 2,749 миллиона тонн, а это - на 13,6 процента меньше, чем было еще на начало сентября 2017 г. Или – на 33 процента меньше – если сравнивать с октябрем 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину за 2017 г. из ЮАР уже осуществлено пять поставок угля.