В мире снизилось производство вина

Такие данные распространили в Международной организации виноделия. Согласно этой информации – есть прогноз, что по результатам 2017 г. производство вина в мире будет снижено на восемь процентов – то есть до 247 миллионов гектолитров – если сравнивать с показателями за 2016 г.

Эксперты также говорят, что данная ситуация связана с изменениями погоды. Дело в том, что холодная весна, а также знойное лето уже отразились на получаемом урожае винограда в разных уголках Европы. В основном от этого пострадали Италия и Франция.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в течение трех лет сократила экспорт вина втрое.