Украинские банки выходят из кризиса - Moody's

Она выходит из состояния неплатежеспособности. Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля.

Об этом в четверг, 26 октября, заявил директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира. Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе.

Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет, - сообщил Совгира, добавив, что прибыльность банков в Украине вырастет за счет снижения отчислений в резервы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка, а также частных Райффайзен Банка Аваль, Пивденного и Проминвестбанка.