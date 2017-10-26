12:32 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина сократила объемы производства водки

В сентябре 2017 г. в нашей стране произведено один миллион 197 тысяч дал. водки.

Украина сократила объемы производства водки

Так, было произведено водки  с содержанием спирта меньше 45,4% - а это на 4,7% меньше, чем было в сентябре 2016 г. Такие данные распространил Госстат. При этом в период с января по август в стране произвели 9,6 миллиона декалитров водки, которая содержит спирта меньше 45,4 процента. Это – примерно на 16,5% меньше, чем произведено за девять месяцев 2016 г.

Производство же в стране пива солодового, в т.ч. пива безалкогольного – также было сокращено. К примеру – за сентябрь произвели 12,2 миллиона дал. продукции.

Как сообщал УРА-Информ, украинцы стали меньше употреблять водку.


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