Украина соберет второй по величине урожай в истории

Только по состоянию на конец октября количество кукурузы с 55 процентов территорий посева составило приблизительно 62 млн тонн. Пшеница и кукуруза составляют 80 процентов от всего валового экспорта Украины.

Зерновых и зернобобовых культур собрано с 12,5 млн га, что составляет около 85 процентов территорий данной культуры, при прошлогоднем показателе 49,8 млн тонн зерна при урожайности 39,9 ц/га.

Подсолнечника было собрано за с шести с половиной млн га, что составляет 93 процента территории отданной под культуру, при результате в 10,8 млн тонн при урожайности 19,6 ц/га за 2016 год.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Украине в сентябре собрано 10 миллионов тонн кукурузы.