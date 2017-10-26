Украина планирует в 2018 году разместить евробонды на 1,5 млрд долл.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"В нашем базовом прогнозе, мы закладываем, что в следующем году Украина сможет разместить 1,5 млрд долл. На внешнем рынке еврооблигаций и 1,5 млрд долл. в 2019 году. Мы ожидаем, что Украина будет иметь доступ к внешним рынкам", - сказал он.

По словам главы банка, если Украина будет продолжать реформы, то будет иметь доступ к международным финансовым рынкам.

Напомним, Украина впервые вышла на рынки суверенных заимствований за последние три года и позаимствовала 15-летние еврооблигации на три млрд долл. под 7,3-7,5% процентов.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", фондовая биржа Ирландии включила в листин еврооблигации Украины. Как сообщается, в листинг включены евробонды на сумму три млрд долларов выпущенные и размещенные Министерством финансов Украины. Данное решение о допущении указанных ценных бумаг к листингу и торгам на Основном рынке ценных бумаг ISE принято 25 сентября 2017 года.