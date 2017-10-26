13:19 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оснований для роста тарифов на коммунальные услуги нет, - Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман глубоко убежден, что сейчас нет никаких оснований поднимать тарифы на коммунальные услуги.

Оснований для роста тарифов на коммунальные услуги нет, - Гройсман

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отметим, что во время рабочей поездки в Полтавскую область Гройсман заявил, что тарифы - это прямая ответственность местных органов власти.

"В случае, если потребуется проверять правильность расчетов, правительство готово дать такое поручение", - сказал премьер-министр.

Стоить добавить, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону - запасы топлива созданы. Также в Кабмине подчеркивали, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти, так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Ифнорм", тарифы за интернет в нашей стране вскоре могут быть повышены на 50 процентов и рост цен на этом не остановится.


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