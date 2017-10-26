Оснований для роста тарифов на коммунальные услуги нет, - Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман глубоко убежден, что сейчас нет никаких оснований поднимать тарифы на коммунальные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Отметим, что во время рабочей поездки в Полтавскую область Гройсман заявил, что тарифы - это прямая ответственность местных органов власти.
"В случае, если потребуется проверять правильность расчетов, правительство готово дать такое поручение", - сказал премьер-министр.
Стоить добавить, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону - запасы топлива созданы. Также в Кабмине подчеркивали, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти, так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Ифнорм", тарифы за интернет в нашей стране вскоре могут быть повышены на 50 процентов и рост цен на этом не остановится.