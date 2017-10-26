15:19 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ в сентябре продал валюты на 227 миллионов долларов

Спрос на валюту в Украине вырос как у компаний, так и у жителей.

НБУ в сентябре продал валюты на 227 миллионов долларов

Известно, что в сентябре 2017 г. чистая продажа Нацбанком валюты составила 227 миллионов долларов. Такие данные в рамках брифинга распространил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

С начала сентября – согласно его словам - чистая продажа валюты составила 227 миллионов долларов США. Также он отметил, что в сентябре 2017 г. на рынке валют спрос поддерживали благодаря повышения цены на нефть – на мировом рынке. Также в сентябре компании Украины активно приобретали валюту – с целью возврата, а также обслуживания кредитов – от нерезидентов.

Как сообщал УРА-Информ, Нацбанк внедрил новую схему аудита крупных банков.


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