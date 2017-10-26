Нацбанк продолжает опускать гривну

100 долл - 2677,0046 грн;

100 евро - 3154,8499 грн;

10 российских рублей - 4,6464 грн.

При этом регулятор установил на 26 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1094.503380;

Серебро - 14.606822;

Платина - 782.859957;

Палладий - 827.447829.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 25 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2666,9955 грн;

100 евро - 3136,6534 грн;

10 российских рублей - 4,6314 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.