Нацбанк продолжает опускать гривну

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2677,0046 грн;
100 евро - 3154,8499 грн;
10 российских рублей - 4,6464 грн.
При этом регулятор установил на 26 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1094.503380;
Серебро - 14.606822;
Платина - 782.859957;
Палладий - 827.447829.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 25 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2666,9955 грн;
100 евро - 3136,6534 грн;
10 российских рублей - 4,6314 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.