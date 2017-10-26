08:54 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Налоговая полиция пополнила бюджет на три млрд гривен

По итогам первого полугодия 2017 года налоговая милиция пополнила украинский бюджет на три млрд гривен.

Налоговая полиция пополнила бюджет на три млрд гривен

Об этом передает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Заместитель главы ГФС Сергея Билана поведал о деталях и источниках получения средств:

- полтора млрд гривен из этой суммы возмещено в результате расследований уголовных дел

- 684 млн гривен возместили организаторы и клиенты конвертцентров

- с недобросовестных участников тендеров взыскано 504 млн гривен

- уплачено 187 млн гривен таможенных платежей в результате увеличения стоимости задекларированных товаров

Службе также удалось предотвратить хищение средств через теневые каналы на сумму более 10 млрд гривен. Были "выкрыты" схемы, с помощью которых планировалось вывести три млрд государственных средств.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Государственная фискальная служба вернула 87 млрд гривен плательщикам за добавленную стоимость.


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