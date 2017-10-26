Налоговая полиция пополнила бюджет на три млрд гривен

Об этом передает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Заместитель главы ГФС Сергея Билана поведал о деталях и источниках получения средств:

- полтора млрд гривен из этой суммы возмещено в результате расследований уголовных дел

- 684 млн гривен возместили организаторы и клиенты конвертцентров

- с недобросовестных участников тендеров взыскано 504 млн гривен

- уплачено 187 млн гривен таможенных платежей в результате увеличения стоимости задекларированных товаров

Службе также удалось предотвратить хищение средств через теневые каналы на сумму более 10 млрд гривен. Были "выкрыты" схемы, с помощью которых планировалось вывести три млрд государственных средств.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Государственная фискальная служба вернула 87 млрд гривен плательщикам за добавленную стоимость.