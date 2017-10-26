Наличный доллар в четверг набрал три копейки

Наличный евро повысился на 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,86 гривен, а евро можно купить по 31,82 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10-26,73, продажи 26,73 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6064, продажи - 26,8663 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,15-31,52, продажи - 31,55-32,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2681, продажи - 31,8182 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,570, продажи - 4,580-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,050, продажи - 4,689 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 25 октября 2017 года, наличный доллар набрал семь копеек. Наличный евро повысился на восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,83 гривен, а евро можно было купить по 31,71 гривен.