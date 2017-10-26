14:20 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заявил, что 90% госкомпаний приносят убытки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государственные компании принесли прибыль на 35 млрд гривен, однако 90% из них принесли все же 10 млрд гривен убытков.

Гройсман заявил, что 90% госкомпаний приносят убытки

Соответствующие заявления сообщил глава Кабмина во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает пресс-служба Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, украинскому государству необходимо провести приватизацию госкомпаний, которые не представляют стратегического значения.

Стоить добавить, что Кабинет министров Украины готовит ряд программ для привлечения инвестиций в государственные компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все государственные предприятия, связанные с цирковой деятельностью в ближайшие время будут приватизированные. Таким образом, Национальный цирк Украины и еще щесть отечественных цирков, а также три киностудии, включая "Киностудию художественных фильмов им. А.Довженко", будут приватизированы.


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