Гройсман заявил, что 90% госкомпаний приносят убытки

Соответствующие заявления сообщил глава Кабмина во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает пресс-служба Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, украинскому государству необходимо провести приватизацию госкомпаний, которые не представляют стратегического значения.

Стоить добавить, что Кабинет министров Украины готовит ряд программ для привлечения инвестиций в государственные компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все государственные предприятия, связанные с цирковой деятельностью в ближайшие время будут приватизированные. Таким образом, Национальный цирк Украины и еще щесть отечественных цирков, а также три киностудии, включая "Киностудию художественных фильмов им. А.Довженко", будут приватизированы.