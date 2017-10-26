Госбюджет в 2017 году получил 10,7 миллиарда гривен военного сбора

Такие данные распространил глава Департамента налогов с физических лиц ГФС П. Дроняк – отметили в пресс-службе Госфискальной службы. Согласно его словам – теперешние показатели превышают на 31 процент данные за такой же период 2016 г. Плательщики за восемь месяцев внесли восемь миллиардов гривен.

Среди причин увеличения отчислений военного сбора – рост зарплат украинцев, а также детенизация этих зарплат. От задекларированных людьми летом доходов было оплачено 259 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, очередного транша от МВФ ждут в Украине в начале 2018 г.