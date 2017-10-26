18:24 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет в 2017 году получил 10,7 миллиарда гривен военного сбора

В период с января по сентябрь 2017 г. в украинский госбюджет поступило 10,7 миллиарда гривен военного сбора. 

Госбюджет в 2017 году получил 10,7 миллиарда гривен военного сбора

Такие данные распространил глава Департамента налогов с физических лиц ГФС П. Дроняк – отметили в пресс-службе Госфискальной службы. Согласно его словам – теперешние показатели превышают на 31 процент данные за такой же период 2016 г. Плательщики за восемь месяцев внесли восемь миллиардов гривен.

Среди причин увеличения отчислений военного сбора – рост зарплат украинцев, а также детенизация этих зарплат. От задекларированных людьми летом доходов было оплачено 259 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, очередного транша от МВФ ждут в Украине в начале 2018 г.


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