14:49 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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До конца года ВВП в Украине может вырасти на два процента, - НБУ

Национальный банк Украины ожидает рост валового продукты на два процента до конца 2017 года. Об этом передает пресс-служба ведомства.

До конца года ВВП в Украине может вырасти на два процента, - НБУ

Благоприятный рост произойдет из-за улучшения экономического климата страны. Основным источником для подъема ВВП остается потребительское потребление, повышение заработных плат и пенсий, изменения настроений населения, а также уровня кредитование частных предприятий.

По прогнозам НБУ, в 2018 - 2019 годах рост ВВП ускорится до трех, трех с половиной процентов. В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дает еще более оптимистичные прогнозы для роста украинской экономики - на уровне пяти-семи процентов.

В МВФ же этот рост колеблется на уровне шести процентов в 2018 году.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины может стать одной из крупнейших в Европе.


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