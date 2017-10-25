В Кабмине рассказали про "осовременивание" пенсий

Пенсии будут теперь осовременивать согласно четкой формуле. П. Розенко рассказал про это в эфире одной из радиостанций. По его словам – процесс осовременивания украинских пенсий войдет в постоянный режим. Дополнительных решений для этого не потребуется.

Пенсии будут превращать в более современные согласно формуле, которая содержится в принятых недавно законах. Уже есть формула, в которой присутствует привязка к двум параметрам – рост средней зарплаты, а также факторы инфляции.

Как сообщал УРА-Информ, ранее А. Рева заявлял, что новые пенсии будут выплачены 90% пенсионеров.