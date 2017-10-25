Украинская экономика может стать одной из самых успешных на континенте, - Гройсман

Глава правительства уверен, для этого нужно обеспечить ежегодный рост ВВП на более чем на семь процентов.

"У нас начался экономический рост. В следующем году мы ожидаем рост ВВП на три процента . А это значит, что Украина сможет выработать дополнительно товаров и услуг на 400 млрд гривен", - отметил он.

Украинский премьер считает, что уровень роста ВВП три процента недостаточно.

"Мы можем стать одной из крупнейших экономик на контитенти. Для этого нам надо обеспечить рост в 5-7 процентов в год", - отметил Премьер.

Чтобы обеспечить такие темпы роста ВВП страны, подчеркнул глава Кабмина, необходимо создать благоприятный бизнес-климат.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина еще на четыре позиции поднялась в ежегодном рейтинге Doing Business. На сегодняшний день страна находится мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну.