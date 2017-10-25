Украина увеличила суточный отбор природного газа из ПХГ

Такие данные распространили в ПАО "Укртрансгаз". Согласно этой информации – в течение суток в ПХГ страны закачано 5,77 миллиона кубометров газа. Кроме прочего, в течение суток отобрали из ПХГ 4,28 миллиона кубометров газа. А на один день раньше газовый отбор составлял 1,46 миллиона кубометров.

Также известно, что из Словакии в нашу страну в течение суток поступило 18,81 миллиона кубометров из Словакии, а также из Венгрии – 10,11 миллиона кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, Украина через пару лет может превратиться в экспортера природного газа – сообщал А. Коболев.