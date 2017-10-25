Украина поднялась в рейтинге Doing Business, - Порошенко

На сегодняшний день страна находится мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну.

Об этом в среду утром, 25 октября, на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, за 2014-2016 года Украина в списке Doing Business сумела подняться на 80-е место со 152-го. Президент Петр Порошенко распорядился поднять рейтинг Украины в списке Doing Business - на 30 позиций.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроекты, которые позволят вывести Украину в ТОП-40 рейтинга Doing Business.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принятие четырех законов, и мы получим Украину в рейтинге топ-40 по ведению бизнеса.