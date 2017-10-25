17:52 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Предприятия задолжали "Нафтогазу" 27,9 миллиарда гривен

Задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз" за природный газ снизилась за последнюю неделю на 218 миллионов гривен.

Предприятия задолжали

Так, задолженность была снижена на 0,8% и составляет - 27,9 миллиарда гривен. Об этом данные распространили в пресс-службе компании. Так, состоянием на 24-е октября просроченная задолженность ТКЭ, а также ТЭЦ и прямых промпотребителей перед "Нафтогазом" составила 27,9 миллиарда гривен. Если сравнивать с прошлой неделей – то задолженность снизилась на 218 миллионов гривен. В частности, за неделю снизилась задолженность за газ, которым пользовались для производства электроэнергии – на 69 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" повысил цены на газ для промпотребителей.


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