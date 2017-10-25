12:35 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство Украины утвердило план выполнения Ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины в среду, 25 октября, утвердил план мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Правительство Украины утвердило план выполнения Ассоциации с ЕС

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. При этом, документ был принят с трехдневной доработкой заинтересованными ведомствами.

Вместе с тем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что план предусматривает 2016 задач и около пяти тысяч мероприятий.

Также правительство утвердило ориентировочный план переводов на государственный язык актов законодательства ЕС на 2017-2018 годы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина еще на четыре позиции поднялась в ежегодном рейтинге Doing Business. На сегодняшний день страна находится мы 76-е среди 190 стран.


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