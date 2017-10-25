05:00 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ПФУ утвердил показатель средней зарплаты за август 2017 года

В Украине средняя зарплата в августе 2017-го года была утверждена на уровне 6028 гривен.

ПФУ утвердил показатель средней зарплаты за август 2017 года

Так, украинский Пенсионный фонд уже одобрил показатель средней зарплаты за август 2017 г. Таким образом – средняя зарплата составила 6028 гривен. Такие данные присутствуют в сообщении на сайте Пенсионного фонда

Утвержден показатель средней по Украине зарплаты - на одно застрахованное лицо – в размере 6028 гривен и 81 копейка. Данный показатель должен быть применен при установлении коэффициента зарплаты за август 2017 – в процессе назначении пенсий по закону Украины "Про общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине пересчет пенсий планировали провести до седьмого октября.


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