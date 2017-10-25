ПФУ утвердил показатель средней зарплаты за август 2017 года

Так, украинский Пенсионный фонд уже одобрил показатель средней зарплаты за август 2017 г. Таким образом – средняя зарплата составила 6028 гривен. Такие данные присутствуют в сообщении на сайте Пенсионного фонда

Утвержден показатель средней по Украине зарплаты - на одно застрахованное лицо – в размере 6028 гривен и 81 копейка. Данный показатель должен быть применен при установлении коэффициента зарплаты за август 2017 – в процессе назначении пенсий по закону Украины "Про общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине пересчет пенсий планировали провести до седьмого октября.