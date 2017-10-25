Нефть Brent торгуется на уровне 57,47 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Как огтмечается, цена барреля нефти Brent находится на уровне 58,40 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,42 доллара за баррель, потеряв 0,10%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Подгорб, что в Ужгородском районе, правоохранители выявили нелегальную врезку в нефтепровод. По причине повреждения магистрали возникла утечка нефтепродуктов – примерно на 300-метровом расстоянии. Прибывшие на место полицейские выяснили, что на 386 километре нефтепровода кто-то приварил кран.