10:54 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ ввел новые правила аудита крупных банков

Национальный банк Украины отныне будет проводить аудит крупных банков по новым правилам. Об этом передает пресс-служба НБУ.

НБУ ввел новые правила аудита крупных банков

Сообщается, что новое правило будет работать следующим образом - крупные банки должны заключать договор с аудитором, в штате которого не меньше пяти аудиторов с банковским сертификатом и не меньше пяти штатных сотрудников.

Изменения не коснуться мелких финансовых учреждений, а к крупным банкам будет применяться дифференцированный подход. Банки, в которых есть доля государства или размер активов превышает 0,5%банковской системы также подпадают под действие новых правил.

Добавим, что НБУ отменил требование, по которому акты проверки подтверждаются печатью аудитора

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Национальный банк Украины опубликовал информацию о том, как теперь будет происходить процесс реструктуризации сумм должников.


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