НБУ ввел новые правила аудита крупных банков

Сообщается, что новое правило будет работать следующим образом - крупные банки должны заключать договор с аудитором, в штате которого не меньше пяти аудиторов с банковским сертификатом и не меньше пяти штатных сотрудников.

Изменения не коснуться мелких финансовых учреждений, а к крупным банкам будет применяться дифференцированный подход. Банки, в которых есть доля государства или размер активов превышает 0,5%банковской системы также подпадают под действие новых правил.

Добавим, что НБУ отменил требование, по которому акты проверки подтверждаются печатью аудитора

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Национальный банк Украины опубликовал информацию о том, как теперь будет происходить процесс реструктуризации сумм должников.